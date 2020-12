Rennes-Lens (sabato 5 dicembre, ore 17): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di venerdì 4 dicembre 2020) Prima sfida di questo sabato di Ligue 1, che vedrà il Rennes provare a scrollarsi di dosso la crisi affrontando tra le mura amiche il Lens. Altra sconfitta per i rossoneri in champions, ed è la settima nelle ultime nove gare. Il Krasnodar di fatto blinda il terzo posto vincendo 1 a 0 e acuisce InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di venerdì 4 dicembre 2020) Prima sfida di questodi Ligue 1, che vedrà ilprovare a scrollarsi di dosso la crisi affrontando tra le mura amiche il. Altra sconfitta per i rossoneri in champions, ed è la settima nelle ultime nove gare. Il Krasnodar di fatto blinda il terzo posto vincendo 1 a 0 e acuisce InfoBetting: Scommesse Sportive e

infobetting : Rennes-Lens (sabato 5 dicembre, ore 17): formazioni ufficiali, quote, pronostici - Bahloulista : @J04han 15h : Spezia - Lazio 17h : Rennes - Lens - DEKISA_Sport : #SerieA Spezia Vs Lazio 5pm Juventus Vs Torino 8pm Inter Milan Vs Bologna 10:45pm #Ligue1 Rennes Vs Lens 7pm Montpelier Vs PSG 11pm - ore_il : Pronostico Rennes-Lens: Ligue1 13ª giornata del 05/12/2020 - infobetting : Rennes-Lens (sabato 5 dicembre, ore 17): formazioni, quote, pronostici -

Ultime Notizie dalla rete : Rennes Lens Rennes-Lens, Ligue 1: pronostici e probabili formazioni Il Veggente I risultati in Ligue 1 - Il Marsiglia vince in trasferta

Il Marsiglia vince sul campo del Nimes grazie a Benedetto e Germain. Lille-Monaco lo scontro diretto in vetta, PSG a Montpellier.

Apre il Marsiglia, chiude Lione

Nimes-Marsiglia 0-2 Rennes-Lens sabato ore 17 Montpellier-Paris SG ore 21 Lilla-Monaco domenica ore 13 Angers-Lorient ore 15 Bordeaux-Brest Digione-St. Etienne Nantes-Strasburgo Reims-Nizza ore 17 Met ...

Il Marsiglia vince sul campo del Nimes grazie a Benedetto e Germain. Lille-Monaco lo scontro diretto in vetta, PSG a Montpellier.Nimes-Marsiglia 0-2 Rennes-Lens sabato ore 17 Montpellier-Paris SG ore 21 Lilla-Monaco domenica ore 13 Angers-Lorient ore 15 Bordeaux-Brest Digione-St. Etienne Nantes-Strasburgo Reims-Nizza ore 17 Met ...