Regioni, Salvini, Italia Viva e mezzo Pd. E’ l’inciucio del liberi tutti. Conte e Boccia respingono le assurde pretese degli sgovernatori. Rimessi in riga pure da Zingaretti (Di venerdì 4 dicembre 2020) Sulla norma più Contestata, sia dai governatori che da Italia Viva e da una parte del Pd, ovvero lo stop allo spostamento tra i Comuni nei giorni superfestivi, nessun passo indietro. La conferma arriva dal premier Giuseppe Conte nel corso della conferenza stampa in cui ha illustrato i Contenuti del dpcm (leggi l’articolo) che entrerà in vigore oggi e del decreto legge, approvato mercoledì, che ha definito il perimetro delle nuove restrizioni, a partire dal divieto degli spostamenti. Presto si tornerà a parlare delle Faq di Palazzo Chigi. Lo ha spiegato lo stesso presidente del Consiglio ai governatori. Il dpcm permetterà di muoversi sempre per tornare nella propria casa, che sia residenza o domicilio o semplice abitazione (il che permetterà anche alle coppie conviventi di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 4 dicembre 2020) Sulla norma piùstata, sia dai governatori che dae da una parte del Pd, ovvero lo stop allo spostamento tra i Comuni nei giorni superfestivi, nessun passo indietro. La conferma arriva dal premier Giuseppenel corso della conferenza stampa in cui ha illustrato inuti del dpcm (leggi l’articolo) che entrerà in vigore oggi e del decreto legge, approvato mercoledì, che ha definito il perimetro delle nuove restrizioni, a partire dal divietospostamenti. Presto si tornerà a parlare delle Faq di Palazzo Chigi. Lo ha spiegato lo stesso presidente del Consiglio ai governatori. Il dpcm permetterà di muoversi sempre per tornare nella propria casa, che sia residenza o domicilio o semplice abitazione (il che permetterà anche alle coppie conviventi di ...

Il Governo blinda il Natale e va allo scontro con le Regioni.

