Regione per regione, l'Italia divisa in zona rossa, arancione, gialla (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha da poco firmato la nuova ordinanza che prevede grossi cambiamenti nel posizionamento delle regioni divise nelle fasce rossa, arancione e gialla. Unica, visti i miglioramenti dei dati delle ultime settimane, a rimanere rossa è l'Abruzzo. Toscana, Valle d'Aosta, Campania e Provincia autonoma di Bolzano passano da area rossa ad area arancione; Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria passano da arancione a gialla. AREA rossa: - Abruzzo AREA arancione: - Valle d'Aosta - Alto Adige - Campania - Toscana - Piemonte - Calabria - Lombardia - Basilicata AREA gialla - Puglia - Marche - Umbria - Emilia Romagna - Friuli Venezia Giulia- Sicilia

