Regione Lazio | prorogate le chiusure dei centri commerciali e delle grandi superfici di vendita nei festivi e prefestivi

"Dopo il confronto nel comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti ha firmato un'ordinanza che proroga fino a martedì 8 dicembre il contenuto di due precedenti provvedimenti emessi nel mese di novembre, l'ordinanza n.67 del 14 novembre e la n.68 del 20 successivo. Si proroga quindi, in aggiunta a quanto ha già disposto il Governo in merito alle chiusure dei centri commerciali, la chiusura delle grandi superfici di vendita al dettaglio, ossia sopra i 2.500 mq nelle grandi città e sopra i 1.500 mq nelle città fino a 10mila abitanti, salve quelle che vendono generi alimentari. Viene inoltre prorogata la chiusura, nei soli giorni festivi, ...

