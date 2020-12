Reddito Cittadinanza, Catalfo: Misura giusta e rivoluzionaria (Di venerdì 4 dicembre 2020) (Teleborsa) – “Una Misura che ha permesso a oltre 3 milioni di persone di uscire da una condizione di povertà e di esclusione sociale, e di recuperare la propria dignità”. Lo scrive su Facebook il Ministro del Lavoro Nunzia Catalfo parlando del Reddito di Cittadinanza, “una Misura che sta aiutando 1,3 milioni di nuclei e centinaia di migliaia di minori e anziani che altrimenti sarebbero abbandonati, che ha contribuito e sta contribuendo a garantire alle famiglie più in difficoltà un riparo sicuro dalla crisi economica causata dal Covid-19?. Parliamo – prosegue Catalfo – “di una Misura giusta e rivoluzionaria. E come tutte le rivoluzioni, richiede tempo per essere portata a termine. Pensate che altri importanti Paesi europei, come la ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 4 dicembre 2020) (Teleborsa) – “Unache ha permesso a oltre 3 milioni di persone di uscire da una condizione di povertà e di esclusione sociale, e di recuperare la propria dignità”. Lo scrive su Facebook il Ministro del Lavoro Nunziaparlando deldi, “unache sta aiutando 1,3 milioni di nuclei e centinaia di migliaia di minori e anziani che altrimenti sarebbero abbandonati, che ha contribuito e sta contribuendo a garantire alle famiglie più in difficoltà un riparo sicuro dalla crisi economica causata dal Covid-19?. Parliamo – prosegue– “di una. E come tutte le rivoluzioni, richiede tempo per essere portata a termine. Pensate che altri importanti Paesi europei, come la ...

Agenzia_Ansa : #Reddito di cittadinanza utilizzato anche per finanziare il #terrorismo, due denunce. Soldi spediti con il sistema… - AnnalisaChirico : Il flop del reddito di cittadinanza: di 3,1 milioni di persone che ne hanno beneficiato, hanno trovato lavoro solo… - matteosalvinimi : ... usare il reddito di cittadinanza per finanziare il terrorismo internazionale grazie al servizio di “money trans… - giangoSGV : RT @uomoqualunque3: @giangoSGV Uno che fortunatamente non la pensa come lei e, che non ha bisogno di chiamare folle, per deridere un’avvers… - M_Siniscalchi : RT @OGiannino: Per il presidente INPS 6mld in deficit a Reddito Cittadinanza creavano 12mld PIL perché 1mln inattivi trovava lavoro. Ora bi… -