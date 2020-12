Recovery Fund a 25, ecco come funziona. Altomonte: “Un’arma per piegare Polonia e Ungheria, ma l’obiettivo rimane l’accordo” (Di venerdì 4 dicembre 2020) Mancano appena sei giorni al prossimo Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre, ma continua a non sbloccarsi l’impasse tra i 25 Paesi membri che vorrebbero dare il via libera definitivo all’erogazione dei fondi previsti dal Next Generation Eu, il programma di aiuti a sostegno degli Stati colpiti dalla pandemia di coronavirus, e i governi di Polonia e Ungheria, che continuano nella loro strategia di ostruzionismo nel tentativo di evitare l’introduzione della clausola sullo Stato di diritto collegata proprio all’erogazione dei soldi. Così, nelle ultime ore, da più parti si è levata la proposta di un Recovery a 25 che escluderebbe Budapest e Varsavia permettendo lo stanziamento delle prime tranche. Un percorso non privo di ostacoli ma tecnicamente fattibile, spiega a Ilfattoquotidiano.it il professor Carlo Altomonte, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 4 dicembre 2020) Mancano appena sei giorni al prossimo Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre, ma continua a non sbloccarsi l’impasse tra i 25 Paesi membri che vorrebbero dare il via libera definitivo all’erogazione dei fondi previsti dal Next Generation Eu, il programma di aiuti a sostegno degli Stati colpiti dalla pandemia di coronavirus, e i governi di, che continuano nella loro strategia di ostruzionismo nel tentativo di evitare l’introduzione della clausola sullo Stato di diritto collegata proprio all’erogazione dei soldi. Così, nelle ultime ore, da più parti si è levata la proposta di una 25 che escluderebbe Budapest e Varsavia permettendo lo stanziamento delle prime tranche. Un percorso non privo di ostacoli ma tecnicamente fattibile, spiega a Ilfattoquotidiano.it il professor Carlo, ...

