Real Sociedad, si ferma Oyarzabal. Il comunicato (Di venerdì 4 dicembre 2020) Attraverso una nota ufficiale, la Real Sociedad – prossima avversaria del Napoli in Europa League – attraverso una nota ha reso noto le condizioni mediche di Mikel Oyarzabal. Questo il comunicato degli spagnoli: "Mikel Oyarzabal ha subito un infortunio di 1° grado a livello prossimale del muscolo semitendinoso destro, prodotto durante la partita di ieri. Ha iniziato le cure in fisioterapia. Il ritorno dipenderà dall'evoluzione dei sintomi." Parte médico: @mikel10oyar.#AurreraReala https://t.co/JK9Qd5Tqnd — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) December 4, 2020 Foto: sito uff Real Sociedad L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

