Rapporto Censis, la fotografia di un'Italia impoverita e spaventata

A regalare una fotografia della situazione attuale, l'ultimo Rapporto Censis, il 54esimo. Il Rapporto è stato presentato oggi in diretta streaming da Massimiliano Valerii, direttore generale del Censis, e Giorgio De Rita, segretario generale. Dal Rapporto emergerebbero due dati: da un lato il largo consenso dei cittadini nei confronti delle misure di contenimento, dall'altro l'aumento delle disuguaglianze.

