«Una ruota quadrata che non gira». È l?immagine cupa di un sistema che «avanza a fatica» quella che emerge dal 54esimo Rapporto Censis sulla situazione...

Per il 61,6% degli italiani la festa di Capodanno sarà triste e rassegnata. Il 44,8% è convinto che usciremo peggiori dalla pandemia. Mentre secondo il 73,4% paura e ansia sono i sentimenti prevalenti ...

Rapporto Censis: italiani spaventati e più "cattivi". Spariti 500mila posti di lavoro

«Una ruota quadrata che non gira». È l’immagine cupa di un sistema che «avanza a fatica» quella che emerge dal 54esimo Rapporto Censis sulla situazione sociale del nostro Paese. La pandemia ha fatto ...

Per il 61,6% degli italiani la festa di Capodanno sarà triste e rassegnata. Il 44,8% è convinto che usciremo peggiori dalla pandemia. Mentre secondo il 73,4% paura e ansia sono i sentimenti prevalenti ...