Rapina in banca a Casalnuovo: assolti 2 giuglianesi (Di venerdì 4 dicembre 2020) Erano accusati di aver commesso una Rapina alla filiale di Casalnuovo della banca Popolare di Bari, nel maggio del 2018. Si tratta dei giuglianesi Palma Felice, 27enne, e Panico Francesco, 29enne, entrambi difesi dal penalista Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord. Il Pubblico Ministero aveva chiesto la condanna a 9 anni di reclusione per L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

