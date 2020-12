Ranking UEFA | Juventus terza in classifica | superato il Real Madrid

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 4 dicembre 2020)– I bianconeri in Europa nell’ultimo decennio hanno dimostrare di poter stare benissimo tra le prime 4-5 squadre. Infatti è evidente la crescita avuto soprattutto neldelladove da ieri i bianconeri sono al terzo posto. Grandissima soddisfazione per la squadra di Andrea Agnelli, che da anni porta in alto la bandiera italiana in Europa e l’arrivo di Ronaldo le ha permesso di entrare nell’elite del calcio europeo., lasale al terzo posto Come riporta Tuttosport, c’è stato infatti stato il sorpasso ai danni delnelladelMondiale. Grazie al successo per 3-0 sulla Dinamo Kiev ...