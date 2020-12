Ragusa | neonato abbandonato | arrestato l’uomo che lo ha trovato

SkyTG24 : Ragusa, neonato abbandonato: individuato il padre - blogsicilia : Neonato abbandonato a Ragusa, la polizia ferma il compagno della madre - - ennatrasporti : Ragusa. La Polizia di Stato di ha tratto in arresto un 59enne, gravemente indiziato del reato di abbandono di un ne… - ignaziofidone : RT @quotidianodirg: Ragusa, arrestato l'uomo che ha abbandonato neonato VIDEO - TuttoQuaNews : RT @ilmessaggeroit: #Ragusa: #neonato con cordone abbandonato in un #sacchetto di plastica, arrestato 59enne -

Ultime Notizie dalla rete : Ragusa neonato

RAGUSA – E’ stato individuato il padre del neonato avvolto in una coperta e abbondonato in una busta della spesa lasciata in un bidone della spazzatura nelle scorse settimane a Ragusa.Lo scorso 4 novembre, a seguito di una segnalazione arrivata alla Sala Operativa della Questura, i poliziotti delle Volanti avevano soccorso un neonato abbandonato all ... di plastica e trasportarlo ...