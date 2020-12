Quarto Grado, stasera in tv: ecco tutti i casi e le anticipazioni della puntata di venerdì 4 dicembre (Di venerdì 4 dicembre 2020) Torna stasera in tv su Retequattro l’appuntamento con Quarto Grado, arrivato quest’anno alla dodicesima edizione. Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero e tutta la squadra del programma, sono pronti ad indagare su episodi attuali di nera e cold case che attendono da tempo la verità. anticipazioni Quarto Grado, puntata venerdì 4 dicembre 2020 Il programma questa sera torna ad analizzare il caso di Alberto Genovese, l’imprenditore del web arrestato il 7 novembre scorso a Milano. L’accusa è violenza sessuale su una 18enne. Ancora tante le ombre su Terrazza Sentimento: ci sono state altre violenze? Qualcuno sapeva e non è intervenuto? Gli inquirenti indagano anche sulle motivazioni che hanno portato l’imprenditore a contattare la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 4 dicembre 2020) Tornain tv su Retequattro l’appuntamento con, arrivato quest’anno alla dodicesima edizione. Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero e tutta la squadra del programma, sono pronti ad indagare su episodi attuali di nera e cold case che attendono da tempo la verità.2020 Il programma questa sera torna ad analizzare il caso di Alberto Genovese, l’imprenditore del web arrestato il 7 novembre scorso a Milano. L’accusa è violenza sessuale su una 18enne. Ancora tante le ombre su Terrazza Sentimento: ci sono state altre violenze? Qualcuno sapeva e non è intervenuto? Gli inquirenti indagano anche sulle motivazioni che hanno portato l’imprenditore a contattare la ...

trash_italiano : LA REGIA 2 DEL #GFVIP CHE MANDA IN ONDA QUARTO GRADO ?? - CorriereCitta : Quarto Grado, stasera in tv: ecco tutti i casi e le anticipazioni della puntata di venerdì 4 dicembre #quartogrado - spiazone : @Pirichello Perchè pioli con Suso Piatek Paqueta Kalinic Borini e Andre Silva sarebbe arrivato in finale di coppa i… - tuttotv_info : Quarto Grado, puntata di venerdì 4 dicembre 2020 - Quarto Grado, puntata di venerdì 4 dicembre 2020 Venerdì 4 dicem… - tuttotv_info : Quarto Grado, puntata di venerdì 4 dicembre 2020 -