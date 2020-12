Quarantena di Natale per chi arriva in Italia, Ue: "Inefficace". Per residenti basta tampone (Di venerdì 4 dicembre 2020) Chi arriva in Italia dall’estero dovrà fare la Quarantena? Non sempre. Nel nuovo dpcm le nuove regole. L’obbligo di isolamento dal 21 dicembre al 6 gennaio varrà anche per chi arrivi da Paesi Ue. Ma ci sono delle eccezioni. La misura, infatti, non si applica a chi viaggi per lavoro, per ragioni di “assoluta urgenza, esigenze di salute, esigenze di studio, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”. In questo caso, però, non ci sarà un via libera totale. La persona che rientra avrà l’obbligo di esibire il tampone. I turisti, invece, dovranno sempre fare la Quarantena. Situazione diversa se si torna dall’estero entro il 20 dicembre: in quel caso per entrare nei nostri confini dai Paesi Schengen bisognerà sempre e in ogni caso esibire il risultato di un tampone fatto ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 4 dicembre 2020) Chiindall’estero dovrà fare la? Non sempre. Nel nuovo dpcm le nuove regole. L’obbligo di isolamento dal 21 dicembre al 6 gennaio varrà anche per chi arrivi da Paesi Ue. Ma ci sono delle eccezioni. La misura, infatti, non si applica a chi viaggi per lavoro, per ragioni di “assoluta urgenza, esigenze di salute, esigenze di studio, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”. In questo caso, però, non ci sarà un via libera totale. La persona che rientra avrà l’obbligo di esibire il. I turisti, invece, dovranno sempre fare la. Situazione diversa se si torna dall’estero entro il 20 dicembre: in quel caso per entrare nei nostri confini dai Paesi Schengen bisognerà sempre e in ogni caso esibire il risultato di unfatto ...

