Pronostici e quote serie C, quattordicesima giornata (Di venerdì 4 dicembre 2020) La quattordicesima giornata del campionato di serie C è alle porte: il programma prevede l’anticipo del sabato alle 15.00, il posticipo del lunedì alle 21.00 e il resto delle gare domenica. Sarà una giornata ricca di partite interessanti da valutare in ottica Pronostici. Di seguito Pronostici e quote degli incontri. Pronostici e quote serie C, Girone A Renate-Giana Erminio: OVER 2.5 (1,95) La capolista Renate sarà impegnata tra le mura amiche con la Giana Erminio. Gli ospiti sono appena fuori dalle posizioni play-out e cercano punti preziosi per districarsi dalla zona pericolosa della classifica, il Renate deve cercare di mantenere il vantaggio sulla Pro Vercelli e dunque la testa della classifica. Il Renate ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 4 dicembre 2020) Ladel campionato diC è alle porte: il programma prevede l’anticipo del sabato alle 15.00, il posticipo del lunedì alle 21.00 e il resto delle gare domenica. Sarà unaricca di partite interessanti da valutare in ottica. Di seguitodegli incontri.C, Girone A Renate-Giana Erminio: OVER 2.5 (1,95) La capolista Renate sarà impegnata tra le mura amiche con la Giana Erminio. Gli ospiti sono appena fuori dalle posizioni play-out e cercano punti preziosi per districarsi dalla zona pericolosa della classifica, il Renate deve cercare di mantenere il vantaggio sulla Pro Vercelli e dunque la testa della classifica. Il Renate ...

Scusate il Pronostico è il podcast di Huddle Magazine dedicato ai pronostici delle partite NFL basandoci sulle quote dei bookmaker.

Pronostici e quote serie C, Girone A

Pronostici e quote della quattordicesima giornata di campionato di serie C. In programma match importanti in ogni girone.

