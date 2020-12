Procuratrice Ny | avanti indagini Tump

(Di venerdì 4 dicembre 2020) WASHINGTON, 4 DIC - "Lesulla Trump Organization andranno, eventuali provvedimenti di grazia del presidente Trump non potranno comprometterle": lo ha detto ladello stato ...

"Le indagini sulla Trump Organization andranno avanti, eventuali provvedimenti di grazia del presidente Trump non potranno comprometterle". Lo ha detto la procuratrice dello stato di New York, Letitia James.