Premio Nazionale ANGI a Loggia Industria Vernici per la pittura virucida anti Sars-Cov2

Roma, 4 Dicembre 2020 – Ieri come oggi le sfide del XXI secolo si affrontano con responsabilità e con un impegno condiviso. La tutela della comunità e il suo benessere rappresentano la nostra mission aziendale, e oggi con il prodotto Umana abbiamo messo a disposizione sul mercato, la prima pittura lavabile che ha mostrato attività virucida nei confronti del Sars-Cov2 (agente patogeno del covid19). Una sfida che ci porta a ripensare ad uno modello di vita in cui salute, sicurezza e innovazione rappresentano i pilastri su cui costruire la nostra società – dichiara Raffaele Loggia, amministratore unico di Loggia Industria Vernici – Loggia Industria Vernici oggi viene premiata dall'ANGI

