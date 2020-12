Premialità-Covid, Uil all’Asl: “Elenco incompleto, lavoratori tagliati fuori” (Di venerdì 4 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Premialità Covid-19, la Uil Fpl Salerno – attraverso il segretario generale Donato Salvato – chiede all’Asl “di sospendere la delibera del 2 dicembre scorso”. Così Salvato: “In questo atto, ripetutamente contestato dal sindacato che rappresento, sono state individuate solo due fasce di dipendenti avente diritto alla Premialità, dimenticando tutti gli altri lavoratori della sanità che con diverse funzioni e profili hanno determinato che fosse garantita la efficacia del servizio di risposta all’emergenza Covid-19.Nelle note di protesta dei mesi scorsi si evidenziava, inoltre, la necessità che comunque l’individuazione degli aventi diritto fosse materia di informativa alle organizzazioni sindacali per impedire che si determinassero disparità ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 4 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno –-19, la Uil Fpl Salerno – attraverso il segretario generale Donato Salvato – chiede“di sospendere la delibera del 2 dicembre scorso”. Così Salvato: “In questo atto, ripetutamente contestato dal sindacato che rappresento, sono state individuate solo due fasce di dipendenti avente diritto alla, dimenticando tutti gli altridella sanità che con diverse funzioni e profili hanno determinato che fosse garantita la efficacia del servizio di risposta all’emergenza-19.Nelle note di protesta dei mesi scorsi si evidenziava, inoltre, la necessità che comunque l’individuazione degli aventi diritto fosse materia di informativa alle organizzazioni sindacali per impedire che si determinassero disparità ...

