Prandelli | tre tamponi negativi di fila | con il Genoa sarà in panchina

Il tecnico della Fiorentina, Cesare Prandelli, era risultato positivo al Covid mercoledì. La sua sarebbe una "positività" non confermata". Già domattina dirigerà la seduta d'allenamento dei viola

Sospiro di sollievo per la Fiorentina: i tre test molecolari a cui Cesare Prandelli si è sottoposto mercoledì, giovedì e venerdì hanno infatti dato esito negativo. Il tecnico di Orzinuovi, che mercoledì era invece risultato positivo, è dunque stato classificato come una "positività non confermata" - si legge in un comunicato della Viola - e pertanto sono stati interrotti l'isolamento preventivo e la quarantena. La positività al Covid-19 del tecnico viola era stata resa nota nella giornata di mercoledì da un comunicato stampa.

