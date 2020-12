Positivi giù all’8.8% e quasi 60mila guariti. Campania, contagio rallenta (Di venerdì 4 dicembre 2020) Covid-19: il bollettino della Unità di Crisi regionale della Campania del 4 dicembre 2020 è aggiornato alle ore 23.59 del 3. Esso descrive numeri e tendenze. Per il terzo giorno consecutivo si registra la percentuale minima nel rapporto tamponi/Positivi. Il contagio è in rallentamento. Su 18.733 tamponi sono risultati 1.651 Positivi ossia l’ 8.8% (ieri 9.2%), il minimo degli ultimi 41 giorni (forbice: 8.8%-21.5%). 17.082 tamponi di giornata, quindi, negativi. Dei 1.651 ‘Positivi’, 135 sono sintomatici ossia il 8.1% (ieri 6.7%), forbice ultimi 41 giorni: 3.3%-18.5%. Nel rapporto con i tamponi giornalieri effettuati i 135 Positivi sintomatici rappresentano lo 0.7% (ieri 0.6%). Negli ultimi 41 giorni forbice ricompresa tra lo 0.2% e 2.9%. Considerato il rapporto ... Leggi su ladenuncia (Di venerdì 4 dicembre 2020) Covid-19: il bollettino della Unità di Crisi regionale delladel 4 dicembre 2020 è aggiornato alle ore 23.59 del 3. Esso descrive numeri e tendenze. Per il terzo giorno consecutivo si registra la percentuale minima nel rapporto tamponi/. Ilè inmento. Su 18.733 tamponi sono risultati 1.651ossia l’ 8.8% (ieri 9.2%), il minimo degli ultimi 41 giorni (forbice: 8.8%-21.5%). 17.082 tamponi di giornata, quindi, negativi. Dei 1.651 ‘’, 135 sono sintomatici ossia il 8.1% (ieri 6.7%), forbice ultimi 41 giorni: 3.3%-18.5%. Nel rapporto con i tamponi giornalieri effettuati i 135sintomatici rappresentano lo 0.7% (ieri 0.6%). Negli ultimi 41 giorni forbice ricompresa tra lo 0.2% e 2.9%. Considerato il rapporto ...

