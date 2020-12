«Porte aperte», cronache di un tempo sospeso (Di venerdì 4 dicembre 2020) In occasione dell'uscita del libro Porte aperte 30 avventure negli stadi più belli del mondo (Baldini + Castoldi, Milano 2020, pagine 250, euro 25) di Paolo Condò, giornalista, volto di Sky e firma di GQ, pubblichiamo in anteprima l'introduzione. Anni fa mi capitò di leggere un’intervista estiva di Renzo Piano nella quale il grande architetto raccontava delle sue vacanze in barca, e in particolare di quel momento magico dopo pranzato nel quale si sedeva all’ombra di una vela e, men­tre i compagni di crociera sonnecchiavano sotto coperta, lui tirava fuori un bloc­co per schizzi e iniziava a disegnare linee. «Usare l’intelligenza in modo leggero» era la definizione di quei brevi momenti - mezz’ora al giorno, non di più - nei quali Piano dialogava col suo talento sollecitandogli visioni slegate da progetti specifici. Il corollario del racconto è che nei ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 4 dicembre 2020) In occasione dell'uscita del libro30 avventure negli stadi più belli del mondo (Baldini + Castoldi, Milano 2020, pagine 250, euro 25) di Paolo Condò, giornalista, volto di Sky e firma di GQ, pubblichiamo in anteprima l'introduzione. Anni fa mi capitò di leggere un’intervista estiva di Renzo Piano nella quale il grande architetto raccontava delle sue vacanze in barca, e in particolare di quel momento magico dopo pranzato nel quale si sedeva all’ombra di una vela e, men­tre i compagni di crociera sonnecchiavano sotto coperta, lui tirava fuori un bloc­co per schizzi e iniziava a disegnare linee. «Usare l’intelligenza in modo leggero» era la definizione di quei brevi momenti - mezz’ora al giorno, non di più - nei quali Piano dialogava col suo talento sollecitandogli visioni slegate da progetti specifici. Il corollario del racconto è che nei ...

SabrinaSalerno : Soglia come uscio, uscio come uscire, come lasciarsi andare. Come andare incontro a ciò che succede. Le porte esist… - mirkocalemme : C'è solo un modo per inaugurare degnamente lo stadio #Maradona: un'amichevole #Napoli - #Argentina, ovviamente appe… - 273_333 : @FratellidItalia porte aperte ai sovranisti orgiastici ungheresi polacchi - GuidoPignoli : RT @SabrinaSalerno: Soglia come uscio, uscio come uscire, come lasciarsi andare. Come andare incontro a ciò che succede. Le porte esistono… - Drowninginlove_ : RT @A____nn____A: I rapporti ad intermittenza danneggiano l’anima. O ci sei o non ci sei. Fai quello che ti pare,sei libero,ma decidi. Non… -

Ultime Notizie dalla rete : Porte aperte Bordighera, porte aperte virtuali all'istituto Montale Riviera24 Cronache di un tempo sospeso

«Porte aperte» è il nuovo libro di Paolo Condò nato durante il lockdown e che descrive un desiderio, quello di rivedere gli stadi pieni di tifosi. Qui in anteprima l'introduzione In occasione ...

Scuole aperte dal 7 gennaio ma non è cambiato quasi nulla: il punto debole resta il trasporto

Si torna in classe il 7 gennaio, con il primo ciclo al 100 per cento mentre le superiori in presenza al 75 per cento. Alla fine l'ha spuntata il ministro Lucia Azzolina che è riuscita ...

«Porte aperte» è il nuovo libro di Paolo Condò nato durante il lockdown e che descrive un desiderio, quello di rivedere gli stadi pieni di tifosi. Qui in anteprima l'introduzione In occasione ...Si torna in classe il 7 gennaio, con il primo ciclo al 100 per cento mentre le superiori in presenza al 75 per cento. Alla fine l'ha spuntata il ministro Lucia Azzolina che è riuscita ...