Polizia Locale | Ugo Angeloni è il nuovo comandante

Roma – La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha indicato Ugo Angeloni come nuovo comandante della Polizia Locale di Roma Capitale. Ugo Angeloni, classe 1964, e' un dirigente superiore della Polizia di Stato. Da marzo 2019 ha svolto compiti di staff del questore di Roma collaborando nello sviluppo iniziative di rivisitazione organizzativa in materia di prevenzione e controllo del territorio. Dal 2016 vicario del questore di Massa Carrara, e' stato anche direttore della I divisione del servizio controllo del territorio – direzione centrale Anticrimine della Polizia di Stato. "Voglio fare i miei auguri di buon lavoro a Ugo Angeloni per il ruolo importante e delicato che andra' a svolgere al servizio della nostra citta'. Sono certa portera' ...

Il Natale fa rima con solidarietà a Camerino. Anche quest’anno, infatti, il Comando di Polizia Locale, in accordo con l’Amministrazione comunale, ha deciso di donare l’addobbo dell’albero di Natale in ...

Riaprono tutti i negozi, si avvicinano le feste e di conseguenza aumentano i controlli delle Forze di Polizia su tutto il territorio della provincia di Monza e Brianza, al fine di garantire il rispett ...

