Playstation 5 Unieuro: come acquistarla e i link da seguire (Di venerdì 4 dicembre 2020) Per pochi fortunati ieri è stato il giorno giusto per accaparrarsi una Playstation 5 dopo settimane di attesa. Alcune catene di elettronica, infatti, hanno messo di nuovo a disposizione la console Sony, volatilizzata, come prevedibile, nel giro di pochi minuti. Per i tanti che non fossero riusciti ieri ad acquistare una PS5 oggi si presenta un’altra ghiotta occasione. Anche se, come al solito, ci sarà da battagliare parecchio e soprattutto avere un tempismo perfetto per fare proprio la nuova Playstation. Oggi, venerdì 4 dicembre, infatti, Unieuro ha reso noto che metterà a disposizione nuove PS5. La catena di elettronica non ha però reso noti gli orari in cui la console Sony sarà disponibile sul sito. Cosa fare allora? Nessun trucco purtroppo, l’unico modo per acquistare in tempo una PS5 è monitorare ... Leggi su italiasera (Di venerdì 4 dicembre 2020) Per pochi fortunati ieri è stato il giorno giusto per accaparrarsi una5 dopo settimane di attesa. Alcune catene di elettronica, infatti, hanno messo di nuovo a disposizione la console Sony, volatilizzata,prevedibile, nel giro di pochi minuti. Per i tanti che non fossero riusciti ieri ad acquistare una PS5 oggi si presenta un’altra ghiotta occasione. Anche se,al solito, ci sarà da battagliare parecchio e soprattutto avere un tempismo perfetto per fare proprio la nuova. Oggi, venerdì 4 dicembre, infatti,ha reso noto che metterà a disposizione nuove PS5. La catena di elettronica non ha però reso noti gli orari in cui la console Sony sarà disponibile sul sito. Cosa fare allora? Nessun trucco purtroppo, l’unico modo per acquistare in tempo una PS5 è monitorare ...

