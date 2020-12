Plastica, le multinazionali di acqua e bibite non riducono il packaging: ecco tutti i dati e gli obiettivi sui materiali. “Ma la vera sfida è superare la cultura dell’usa e getta” (Di venerdì 4 dicembre 2020) Le multinazionali continuano a proporre soluzioni alternative alla Plastica, ma poco fanno per ridurre a monte la produzione di packaging usa e getta. Ne è la prova il rapporto pubblicato di recente dalla Ellen MacArthur Foundation che mostra come hanno agito, nel 2019, le aziende firmatarie del New Plastic Economy Global Commitment che rappresentano più del 20% il consumo di tutti gli imballaggi in Plastica nel mondo. Da Coca Cola a Nestlé, Danone, PepsiCo e Unilever. I progressi sono stati davvero scarsi. Cinque i punti critici analizzati da Greenpeace che un anno fa aveva pubblicato il rapporto Il Pianeta usa e getta. Le false soluzioni delle multinazionali alla crisi dell’inquinamento da Plastica. Oggi le cose non sembrano andare molto meglio. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 4 dicembre 2020) Lecontinuano a proporre soluzioni alternative alla, ma poco fanno per ridurre a monte la produzione diusa e getta. Ne è la prova il rapporto pubblicato di recente dalla Ellen MacArthur Founon che mostra come hanno agito, nel 2019, le aziende firmatarie del New Plastic Economy Global Commitment che rappresentano più del 20% il consumo digli imballaggi innel mondo. Da Coca Cola a Nestlé, Danone, PepsiCo e Unilever. I progressi sono stati davvero scarsi. Cinque i punti critici analizzati da Greenpeace che un anno fa aveva pubblicato il rapporto Il Pianeta usa e getta. Le false soluzioni dellealla crisi dell’inquinamento da. Oggi le cose non sembrano andare molto meglio. ...

