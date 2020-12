Pizzeria “Falcone e Borsellino” in Germania, il giudice respinge il ricorso per cambiare nome: “Qui poco conosciuti”. Interviene Bonafede (Di venerdì 4 dicembre 2020) Fori sulle pareti a simulare buchi di proiettili, come dopo una sparatoria. Sui muri le immagini di don Vito Corleone, interpretato da Marlon Brando, tratte dal film ‘Il Padrino‘, vicino alle foto che ritraggono i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. È l’arredamento scelto da una Pizzeria a Francoforte sul Meno, in Germania, che ha scelto proprio il nome “Falcone e Borsellino”, i due magistrati uccisi dalla mafia nel 1992, a pochi mesi di distanza l’uno dall’altro. La sorella di Giovanni Falcone, la professoressa Maria Falcone, ha fatto ricorso al tribunale tedesco denunciando la violazione della memoria dei due giudici. Ha chiesto al Tribunale di Francoforte di impedire al proprietario del locale, Constantin Ulbrich, di utilizzare il nome Falcone e Borsellino ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 4 dicembre 2020) Fori sulle pareti a simulare buchi di proiettili, come dopo una sparatoria. Sui muri le immagini di don Vito Corleone, interpretato da Marlon Brando, tratte dal film ‘Il Padrino‘, vicino alle foto che ritraggono i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. È l’arredamento scelto da unaa Francoforte sul Meno, in, che ha scelto proprio il, i due magistrati uccisi dalla mafia nel 1992, a pochi mesi di distanza l’uno dall’altro. La sorella di Giovanni Falcone, la professoressa Maria Falcone, ha fattoal tribunale tedesco denunciando la violazione della memoria dei due giudici. Ha chiesto al Tribunale di Francoforte di impedire al proprietario del locale, Constantin Ulbrich, di utilizzare ilFalcone e Borsellino ...

