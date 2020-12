Pirlo | “Senza Morata dobbiamo riempire l’area in maniera diversa Chiesa ha risposto bene dopo le polemiche”

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Andrea, tecnico della Juventus, in vista del suo primo derby della Mole in veste di allenatore, ha parlato ai microfoni ufficiali del club bianconero. Queste le sue dichiarazioni: “Partita speciale? Questo è un derby importante per le due tifoserie, è semper una stracittadina. E’ bello da giocare, dentro ci sono molte emozioni. Ho avuto la fortuna di farne parte per parecchie volte, di vincere e di fare gol importanti. Adesso cerchiamo di recuperare qualche forzala partita dell’altra sera, ci prepariamo mentalmente per fare una partita importante. Il Torino è costruitacon un ottimo allenatore ed esprime un calcio propositivo con elementi ottimi in tutti i reparti. Ultimo gol? E’ stata una grandissima emozione segnare e vincerla con un tiro da fuori area.? Cercheremo di...