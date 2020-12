Piano Cashback di Natale: ecco quando si parte, come funziona e come scaricare l’applicazione (Di venerdì 4 dicembre 2020) Ieri sera il premier Conte ha annunciato il nuovo DPCM Natale, preoccupandosi anche di un Piano extra Cashback per sostenere le attività commerciali di prossimità. “Per sostenere le attività commerciali e sostenere le famiglie abbiamo deciso di far partire subito il Piano cashless, prenderà il via l’extra Cashback di Natale. Chi paga con carte e app avrà un rimborso del 10% su tutti gli acquisti effettuati fino al 31 dicembre” queste le parole del Presidente Conte in conferenza stampa. Leggi anche: Dpcm Natale: ecco il testo del decreto del 3 dicembre 2020 come funziona il Piano Extra Cashback Dai supermercati, ai negozi ma anche ai pagamenti effettuati al ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 4 dicembre 2020) Ieri sera il premier Conte ha annunciato il nuovo DPCM, preoccupandosi anche di unextraper sostenere le attività commerciali di prossimità. “Per sostenere le attività commerciali e sostenere le famiglie abbiamo deciso di far partire subito ilcashless, prenderà il via l’extradi. Chi paga con carte e app avrà un rimborso del 10% su tutti gli acquisti effettuati fino al 31 dicembre” queste le parole del Presidente Conte in conferenza stampa. Leggi anche: Dpcmil testo del decreto del 3 dicembre 2020ilExtraDai supermercati, ai negozi ma anche ai pagamenti effettuati al ...

