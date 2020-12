Piano cashback, come ottenere i rimborsi sugli acquisti di dicembre (Di venerdì 4 dicembre 2020) (Teleborsa) – L’8 dicembre parte il Piano cashback del Governo per incentivare l’uso dei pagamenti elettronici. Per il mese di dicembre è previsto un rimborso del 10% per le spese fatte senza contanti in esercizi commerciali fisici, con un tetto fissato a 150 euro e il divieto di frazionare i pagamenti per aumentare le transazioni. Lo potrà ottenere chi farà almeno dieci acquisti tracciabili (con carte di credito o debito, bancomat, bonifici bancari o tramite app sullo smartphone) entro la fine del mese e il rimborso arriverà direttamente via bonifico sul conto corrente. Per attivare il cashback, bisognerà però registrarsi sull’app IO, mediante SPID o carta di identità elettronica. La prima cosa da fare è quindi assicurarsi di avere SPID (il Sistema pubblico di ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 4 dicembre 2020) (Teleborsa) – L’8parte ildel Governo per incentivare l’uso dei pagamenti elettronici. Per il mese diè previsto un rimborso del 10% per le spese fatte senza contanti in esercizi commerciali fisici, con un tetto fissato a 150 euro e il divieto di frazionare i pagamenti per aumentare le transazioni. Lo potràchi farà almeno diecitracciabili (con carte di credito o debito, bancomat, bonifici bancari o tramite app sullo smartphone) entro la fine del mese e il rimborso arriverà direttamente via bonifico sul conto corrente. Per attivare il, bisognerà però registrarsi sull’app IO, mediante SPID o carta di identità elettronica. La prima cosa da fare è quindi assicurarsi di avere SPID (il Sistema pubblico di ...

