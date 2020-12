Piano anti-Covid: i controlli di Natale con esercito, posti di blocco e droni (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il premier Giuseppe Conte, dopo un lungo confronto con le forze politiche di maggioranza, ha sottoscritto in queste ore un nuovo Dpcm. Obiettivo: regolare i comportamenti da rispettare nelle festività di Natale in tempi di pandemia da Covid. Si parla di esercito, posti di blocco e droni. Il nuovo Dpcm Il cosiddetto “coprifuoco” resterà in vigore qualunque sia il “colore” delle zone territoriali interessate. Il divieto di spostarsi su tutto il territorio italiano sarà dalle ore 22 alle ore 5 del mattino. Dal 21 dicembre fino al 6 di gennaio, non saranno consentiti spostamenti da una regione all’altra. Negli stessi giorni, sarà in vigore il divieto di raggiungere le seconde case. Il 25 e 26 dicembre ed il primo gennaio saranno vietati, inoltre, anche gli spostamenti tra comuni. Per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il premier Giuseppe Conte, dopo un lungo confronto con le forze politiche di maggioranza, ha sottoscritto in queste ore un nuovo Dpcm. Obiettivo: regolare i comportamenti da rispettare nelle festività diin tempi di pandemia da. Si parla didi. Il nuovo Dpcm Il cosiddetto “coprifuoco” resterà in vigore qualunque sia il “colore” delle zone territoriali interessate. Il divieto di spostarsi su tutto il territorio italiano sarà dalle ore 22 alle ore 5 del mattino. Dal 21 dicembre fino al 6 di gennaio, non saranno consentiti spostamenti da una regione all’altra. Negli stessi giorni, sarà in vigore il divieto di raggiungere le seconde case. Il 25 e 26 dicembre ed il primo gennaio saranno vietati, inoltre, anche gli spostamenti tra comuni. Per ...

"In un sistema liberal democratico non possiamo entrare in casa delle persone" ha detto Giuseppe Conte nel raccomandare agli italiani di passare il periodo natalizio in casa senza fare veglioni o cene ...

Il governatore insiste con le accuse nei confronti delle altre regioni: «Trasmettono dati falsificati, noi siamo all’avanguardia in Italia» ...

"In un sistema liberal democratico non possiamo entrare in casa delle persone" ha detto Giuseppe Conte nel raccomandare agli italiani di passare il periodo natalizio in casa senza fare veglioni o cene ...Il governatore insiste con le accuse nei confronti delle altre regioni: «Trasmettono dati falsificati, noi siamo all'avanguardia in Italia» ...