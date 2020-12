PhilipMoralisti | sul M5S l’ombra di quel finanziamento da Big Tobacco a Casaleggio

Leggi su tpi

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Se a scrivere dei rapporti frae Philip Morris fosse l’avvocato Ghedini e a pubblicare fosse Il Giornale, il titolo del pezzo sarebbe certamente “Fumus Persecutionis”. Non solo per la mission e l’identità dell’azienda coinvolta, ma soprattutto per la questione che si è aperta e cioè se anche i 5Stelle, nel loro crescente processo di contaminazione col Potere e di avvicinamento a Forza Italia, siano o meno entrati nella fase delle leggi “ad personam”, le uniche vere riforme prodotte dal loro arcinemico e feticcio: il Berlusconismo. Il fascicolo modello 45 (cioè senza ipotesi di reato e senza indagati) aperto dalla Procura di Milano sulla consulenza da 2 milioni e 400.000 euro fornita daalla Philip Morris non vuole solo chiarire il rapporto tra la società milanese e la multinazionale del tabacco, ma anche capire se esso abbia ...