Perugia, la Procura: “La Juventus si attivò per l’esame ‘farsa’ di Suarez, emergono ipotesi di reato” (Di venerdì 4 dicembre 2020) ROMA – La Juventus si era attivata ai massimi livelli per accelerare il riconoscimento della cittadinanza a Luis Alberto Suarez. E’ quanto emerso dagli accertamenti investigativi coordinati dalla Procura di Perugia, sul caso dell’esame farsa per ottenere il certificato di conoscenza dell’italiano B1 svolto all’università per stranieri di Perugia. Leggi su dire (Di venerdì 4 dicembre 2020) ROMA – La Juventus si era attivata ai massimi livelli per accelerare il riconoscimento della cittadinanza a Luis Alberto Suarez. E’ quanto emerso dagli accertamenti investigativi coordinati dalla Procura di Perugia, sul caso dell’esame farsa per ottenere il certificato di conoscenza dell’italiano B1 svolto all’università per stranieri di Perugia.

