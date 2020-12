“Perché mi chiamo Pupo”. Enzo Ghinazzi, ecco com’è nato il suo particolare nome d’arte (Di venerdì 4 dicembre 2020) C’era grande curiosità attorno al modo in cui Pupo avrebbe interpretato il suo nuovo ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip. E gli spettatori sicuramente non sono rimasti delusi. Il cantautore e paroliere di Ponticino ha infatti impresso il suo marchio e la sua parola si integra bene con quella, ben diversa, di Antonella Elia. I loro giudizi sui concorrenti sono sempre diretti e ficcanti. Enzo Ghinazzi, questo il suo vero nome, è intervenuto recentemente in merito ad una vicenda con protagonista Rosalinda Cannavò. L’attrice ha deciso infatti di cambiare il suo nome d’arte, Adua Del Vesco. E Pupo si è detto contrario perché nel suo caso il nome gli ha portato fortuna, quindi mai cambiarlo. Ma dietro questo suo giudizio c’è una ragione ben precisa che tira in ballo l’origine del suo ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 4 dicembre 2020) C’era grande curiosità attorno al modo in cui Pupo avrebbe interpretato il suo nuovo ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip. E gli spettatori sicuramente non sono rimasti delusi. Il cantautore e paroliere di Ponticino ha infatti impresso il suo marchio e la sua parola si integra bene con quella, ben diversa, di Antonella Elia. I loro giudizi sui concorrenti sono sempre diretti e ficcanti., questo il suo vero, è intervenuto recentemente in merito ad una vicenda con protagonista Rosalinda Cannavò. L’attrice ha deciso infatti di cambiare il suo, Adua Del Vesco. E Pupo si è detto contrario perché nel suo caso ilgli ha portato fortuna, quindi mai cambiarlo. Ma dietro questo suo giudizio c’è una ragione ben precisa che tira in ballo l’origine del suo ...

