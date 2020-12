Perché il virus si chiama Covid-19? Perché prima era coronavirus? Tutte le risposte (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il virus che circola dallo scorso gennaio è stato prima identificato come coronavirus, poi come Covid-19. Si tratta di una malattia con cui abbiamo imparato a convivere e che sappiamo dover fronteggiare assumendo comportamenti responsabili efficaci soprattutto per la prevenzione: lavarsi spesso le mani, utilizzare il gel igienizzante, indossare la mascherina ed evitare contatti con persone che non si frequentano abitualmente. Anche durante le prossime festività natalizie bisognerà essere attenti; tanto è vero che il Dpcm firmato da Giuseppe Conte prevede delle restrizioni che mirano alla prevenzione. Ad ogni modo, una delle domande che più spesso ci si è posti, in questi mesi, è: come mai il virus ha questa denominazione? Che cosa significa? Proviamo a rispondere attingendo da fonti ufficiali, quali ... Leggi su velvetgossip (Di venerdì 4 dicembre 2020) Ilche circola dallo scorso gennaio è statoidentificato come corona, poi come-19. Si tratta di una malattia con cui abbiamo imparato a convivere e che sappiamo dover fronteggiare assumendo comportamenti responsabili efficaci soprattutto per la prevenzione: lavarsi spesso le mani, utilizzare il gel igienizzante, indossare la mascherina ed evitare contatti con persone che non si frequentano abitualmente. Anche durante le prossime festività natalizie bisognerà essere attenti; tanto è vero che il Dpcm firmato da Giuseppe Conte prevede delle restrizioni che mirano alla prevenzione. Ad ogni modo, una delle domande che più spesso ci si è posti, in questi mesi, è: come mai ilha questa denominazione? Che cosa significa? Proviamo a rispondere attingendo da fonti ufficiali, quali ...

LegaSalvini : Mario Giordano: 'Ora la Cina dice che l’origine del Covid è l’Italia? Cari cinesi, dovete pagare per i danni che av… - disinformatico : Se vi siete mai chiesti come hanno potuto certi governi e politici sostenere l'idea di lasciare che il virus 'facci… - AnnalisaChirico : Perché gli italiani non possono spostarsi per andare a sciare mentre nel Sud Italia arrivano ogni giorno centinaia… - aspettaaspetta : RT @MaurizioFuochi: @Marcozanni86 @Lella67811668 Perché non usano questi mezzi per controllare sbarco immigrati clandestini irregolari deli… - Carmine79820398 : RT @La_manina__: Entrare al centro commerciale, al cinema o alla Posta con la sigaretta accesa e intossicare tutti è vietato. E allora per… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché virus Coronavirus, perché è più infettivo: lo studio Adnkronos