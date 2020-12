“Per Suarez un esame farsa”. Sospesa la direttrice dell’Università di Perugia. Ora rischia anche la Juve (Di venerdì 4 dicembre 2020) L’esame del calciatore Suarez? “Una farsa”. E ora rischia anche la Juve. Lo scrive il procuratore di Perugia Raffaele Cantone sull’inchiesta relativa all’esame di italiano per ottenere il B1. esame che il calciatore uruguayano ha svolto all’università per stranieri di Perugia. “I contenuti della prova” del calciatore Luis Suarez “erano stati preventivamente comunicati allo stesso calciatore. Giungendo, pertanto, a predeterminare l’esito e il punteggio d’esame. Il tutto per corrispondere alle richieste che erano state avanzate dalla Juventus. Con la finalità di conseguire un positivo ritorno di immagine. Un ritorno tanto personale quanto per l’Università”. “Gli ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 4 dicembre 2020) L’del calciatore? “Una. E orala. Lo scrive il procuratore diRaffaele Cantone sull’inchiesta relativa all’di italiano per ottenere il B1.che il calciatore uruguayano ha svolto all’università per stranieri di. “I contenuti della prova” del calciatore Luis“erano stati preventivamente comunicati allo stesso calciatore. Giungendo, pertanto, a predeterminare l’esito e il punteggio d’. Il tutto per corrispondere alle richieste che erano state avanzate dallantus. Con la finalità di conseguire un positivo ritorno di immagine. Un ritorno tanto personale quanto per l’Università”. “Gli ...

capuanogio : ?? Manager #Juventus indagati per l’inchiesta sull’esame di #Suarez a Perugia (#CorSera)?? - ZZiliani : + + + + + + + + + ULTIMORA + + + + + + + + + #Juventus F.C. comunica che al processo per l'esame farsa di #Suarez… - repubblica : Caso Suarez, sospesi i vertici dell'Università per stranieri di Perugia. I pm: 'La Juventus si è attivata per accel… - CosenzaChannel : Il procuratore di #Perugia parla del caso #Suarez. «Valutiamo nuove ipotesi di reato». L’attaccante quest’estate do… - OuterSpace_C : RT @ZZiliani: Per due mesi i media italici hanno tentato di far passare il caso #Suarez come il primo caso al mondo di corruzione in cui es… -

