Per ridurre il rischio di contagi meglio prenotare l'ingresso nelle isole ecologiche (Di venerdì 4 dicembre 2020) Coabser, Consorzio albese braidese servizi rifiuti, ha realizzato un'area digitale per le prenotazioni sul sito www.verdegufo.it e il servizio sarà attivo dal 15 dicembre. Chi deve accedere alle aree ... Leggi su gazzettadalba (Di venerdì 4 dicembre 2020) Coabser, Consorzio albese braidese servizi rifiuti, ha realizzato un'area digitale per le prenotazioni sul sito www.verdegufo.it e il servizio sarà attivo dal 15 dicembre. Chi deve accedere alle aree ...

Azione_it : La celebrata ‘piramide’ del faraone Conte avrà solamente il compito di selezionare progetti già candidati, senza al… - Capezzone : Su @atlanticomag una proposta di Massimo Bassetti sui fondi europei - sbonaccini : La @RegioneER prima x posti negli asili nido e, non a caso, prima x occupazione femminile. Consegnati 25 milioni €… - 8_ferro : RT @SErrico77: Ringraziamo il #Governo per l'invasione degli inutili #monopattini , ideona dei #M5S per ridurre l'affollamento sui #mezzipu… - Scan862 : @jacopo_iacoboni Scellerate di mandare malati covid nelle RSA o ridurre le corse della metro del 50%. 7) Una classe… -

Ultime Notizie dalla rete : Per ridurre Per ridurre il rischio di contagi meglio prenotare l’ingresso nelle isole ecologiche http://gazzettadalba.it/ Bonus per le caldaie: a Firenze record di domande

Ottocento richieste in 15 giorni. Palazzo Vecchio raddoppia. lo sportello informativo. In arrivo 5 nuovi esperti ...

Viale Italia: strettoie, attraversamenti e una piazza “rialzata” in San Jacopo

Stanziati 539mila euro in due anni per mettere in sicurezza il lungomare. Preoccupano gli incidenti: uno ogni 4 giorni ...

Ottocento richieste in 15 giorni. Palazzo Vecchio raddoppia. lo sportello informativo. In arrivo 5 nuovi esperti ...Stanziati 539mila euro in due anni per mettere in sicurezza il lungomare. Preoccupano gli incidenti: uno ogni 4 giorni ...