Per Nino Spirlì è 'criminale' chiudere i ristoranti a Natale, non lo è mettere a rischio la vita delle persone (Di venerdì 4 dicembre 2020) Per unirsi al codazzo sovranista della destra, Nino Spirlì, presidente ad interim della Calabria, ha dichiarato che "chiudere i territori e le attività produttive come la ristorazione nelle tre ... Leggi su globalist (Di venerdì 4 dicembre 2020) Per unirsi al codazzo sovranista della destra,, presidente ad interim della Calabria, ha dichiarato che "i territori e le attività produttive come la ristorazione nelle tre ...

globalistIT : Come ragionano i sovranisti: - nino_sergi : RT @daniele_dfu: @marcocanestrari @jacopo_iacoboni Le più prestigiose società di consulenza internazionali tipo McKinsey o Bain applicano… - paoloigna1 : RT @24Eventi: Il Presidente di Fondazione @GIMBE Nino @Cartabellotta ora in diretta all'HEALTH CARE SUMMIT del @sole24ore. Per un analisi… - nino_sergi : RT @Laila76913893: A questo' deputato per caso'senza cultura ed esperienza gestionale ,che pretende con arroganza di dare lezioni e dettar… - v1rgo1 : e poi devo capire perché odiate in massa questo Nino Sarratore che ora odio anche io per principio -

Ultime Notizie dalla rete : Per Nino Nino Di Giacomo candidato alla carica di Presidente del Comitato Regionale Fipav Sicilia Grandangolo Agrigento Nino D'Angelo: "Stadio Maradona, cose da pazzi! Mica stiamo proponendo un ospedale?"

Nino D'Angelo, noto cantautore napoletano ... Mi pare una polemica veramente inutile, forse alimentata per un poco di pubblicità personale. Dai, ma che siamo impazziti? Mica fanno sul serio? E mica ...

Londra ricorda Nino Manfredi

Londra rende omaggio oggi a Nino Manfredi. Presso il cinema "Rex" a Piccadilly Circus si terrà una serata dedicata alla filmografia dell'indimenticabile attore italiano. L'iniziativa è stata fotrement ...

Nino D'Angelo, noto cantautore napoletano ... Mi pare una polemica veramente inutile, forse alimentata per un poco di pubblicità personale. Dai, ma che siamo impazziti? Mica fanno sul serio? E mica ...Londra rende omaggio oggi a Nino Manfredi. Presso il cinema "Rex" a Piccadilly Circus si terrà una serata dedicata alla filmografia dell'indimenticabile attore italiano. L'iniziativa è stata fotrement ...