Per cercare di capire un po’ cos’è questa «Netflix italiana della cultura» (Di venerdì 4 dicembre 2020) Sembra ormai tutto pronto a partire. E gli interventi di Dario Franceschini, sempre più pressanti da questo punto di vista anche sulla stampa italiana, sembrano proprio andare in questa direzione. Il mese di dicembre sarà, con ogni probabilità, il mese della «Netflix della cultura», il modello a cui ambisce il ministro dei Beni culturali per realizzare una piattaforma che possa mettere insieme spettacoli teatrali, concerti musicali, visite ai musei – tutti elementi che una pandemia mondiale ha reso praticamente impossibili da realizzare. LEGGI ANCHE > Dentro The Social dilemma Netflix della cultura, il progetto Inizialmente, questa piattaforma doveva essere realizzata con il contributo ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 4 dicembre 2020) Sembra ormai tutto pronto a partire. E gli interventi di Dario Franceschini, sempre più pressanti da questo punto di vista anche sulla stampa, sembrano proprio andare indirezione. Il mese di dicembre sarà, con ogni probabilità, il mese», il modello a cui ambisce il ministro dei Benili per realizzare una piattaforma che possa mettere insieme spettacoli teatrali, concerti musicali, visite ai musei – tutti elementi che una pandemia mondiale ha reso praticamente impossibili da realizzare. LEGGI ANCHE > Dentro The Social dilemma, il progetto Inizialmente,piattaforma doveva essere realizzata con il contributo ...

ricpuglisi : A proposito di diritto costituzionale. Se @GiuseppeConteIT si deve dimettere per voto contrario del Parlamento sul… - AntoVitiello : #Maldini sui rinnovi in casa #Milan: 'Nessuna novità. Verranno fissati degli appuntamenti, ma non c'è fretta. I con… - VittorioSgarbi : #movimento5patacche Il navigator è uno senza lavoro pagato dallo Stato per cercare lavoro a chi, avendo il reddito… - AlienoGrigio17 : Vaccini, @GiuseppeConteIT: 'Se gestiamo contagio non sarà necessario imporre obbligo'. Ti devi solo azzardare ad o… - JuliaGoldmine : 2020 quasi 21 per una donna rispondere ad un annuncio di lavoro è “andarsela a cercare” -

Ultime Notizie dalla rete : Per cercare Consigli per cercare lavoro QuiFinanza Cerca di rubare due biciclette, arrestato dalla polizia

La Spezia, 4 dicembre 2020 – Cercava di rubare due biciclette, ma è stato arrestato dai poliziotti spezzini intervenuti sulla segnalazione di un cittadino attento. È successo questa notte, poco dopo l ...

In bici da Valdobbiadene a Conegliano, su e giù per le colline

Un itinerario in bicicletta tra le colline del Prosecco Superiore. Da Valdobbiadene a Conegliano, ecco cosa vedere tra pievi, mulini, castelli e cantine ...

La Spezia, 4 dicembre 2020 – Cercava di rubare due biciclette, ma è stato arrestato dai poliziotti spezzini intervenuti sulla segnalazione di un cittadino attento. È successo questa notte, poco dopo l ...Un itinerario in bicicletta tra le colline del Prosecco Superiore. Da Valdobbiadene a Conegliano, ecco cosa vedere tra pievi, mulini, castelli e cantine ...