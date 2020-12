Penny Dreadful: City of Angels, in questa serie tv a far paura sono solo i pregiudizi (Di venerdì 4 dicembre 2020) https://www.youtube.com/watch?v=jAB-6LiE-qo La serie Penny Dreadful, andata in onda dal 2014 al 2016, prendeva il nome dalle pubblicazioni seriali economiche che proponevano, nell’Inghilterra di fine Ottocento, storie horror di bassa lega articolate in episodi settimanali. Allo stesso modo la produzione televisiva faceva un interessante pastiche di tutto l’immaginario gotico vittoriano, da Dorian Grey a Frankenstein, da Van Helsing a Mr Hyde, sfiorando il macabro assoluto e mettendo in campo interpretazioni magnetiche come quelle di Eva Green e di Timothy Dalton. Inevitabile dunque che Penny Dreadful: City of Angels, lo spin-off che arriva il 5 dicembre su Sky Atlantic e Now Tv, mutuandone il titolo ma cambiando completamente storia e scenario, debba confrontarsi con ... Leggi su wired (Di venerdì 4 dicembre 2020) https://www.youtube.com/watch?v=jAB-6LiE-qo La, andata in onda dal 2014 al 2016, prendeva il nome dalle pubblicazioni seriali economiche che proponevano, nell’Inghilterra di fine Ottocento, storie horror di bassa lega articolate in episodi settimanali. Allo stesso modo la produzione televisiva faceva un interessante pastiche di tutto l’immaginario gotico vittoriano, da Dorian Grey a Frankenstein, da Van Helsing a Mr Hyde, sfiorando il macabro assoluto e mettendo in campo interpretazioni magnetiche come quelle di Eva Green e di Timothy Dalton. Inevitabile dunque cheof, lo spin-off che arriva il 5 dicembre su Sky Atlantic e Now Tv, mutuandone il titolo ma cambiando completamente storia e scenario, debba confrontarsi con ...

Ultime Notizie dalla rete : Penny Dreadful 'Penny Dreadful' si sposta a Los Angeles tra demoni e folklore messicano la Repubblica Penny Dreadful: City of Angels, dove vedere la serie tv

