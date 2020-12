Pattinaggio di figura, Il Gran Premio Italia approda a Trento: esordio per Guignard-Fabbri e Alessia Tornaghi (Di venerdì 4 dicembre 2020) Sarà una tappa di Grande interesse la terza del Gran Premio Italia 2020 – la competizione made in Italy di Pattinaggio artistico creata dalla Federazione Italiana Sport Ghiaccio per garantire ai membri della Nazionale un minimo di ritmo gara in questa prima parte di stagione totalmente condizionata dall’emergenza sanitaria – in programma sabato 5 e domenica 6 presso il PalaGhiaccio di Trento. Dopo i primi due appuntamenti passati agli archivi questo weekend debutteranno finalmente gli atleti della danza sul ghiaccio, oltre che personalità di primo piano nella specialità individuale femminile. Per l’occasione non a caso assisteremo all’esordio di Alessia Tornaghi, la pattinatrice numero uno del movimento azzurro, pronta ... Leggi su oasport (Di venerdì 4 dicembre 2020) Sarà una tappa dide interesse la terza del2020 – la competizione made in Italy diartistico creata dalla Federazionena Sport Ghiaccio per garantire ai membri della Nazionale un minimo di ritmo gara in questa prima parte di stagione totalmente condizionata dall’emergenza sanitaria – in programma sabato 5 e domenica 6 presso il PalaGhiaccio di. Dopo i primi due appuntamenti passati agli archivi questo weekend debutteranno finalmente gli atleti della danza sul ghiaccio, oltre che personalità di primo piano nella specialità individuale femminile. Per l’occasione non a caso assisteremo all’di, la pattinatrice numero uno del movimento azzurro, pronta ...

OA_Sport : Pattinaggio di figura, Il Gran Premio Italia approda a Trento: esordio per Guignard-Fabbri e Alessia Tornaghi - ericagaita95 : RT @Eurosport_IT: La regina del ghiaccio compie 55 anni tra Olimpiadi, DDR e...Playboy: tanti auguri Katarina Witt ?????? #HomeOfOlympics |… - fenomenogabry : RT @Eurosport_IT: La regina del ghiaccio compie 55 anni tra Olimpiadi, DDR e...Playboy: tanti auguri Katarina Witt ?????? #HomeOfOlympics |… - Eurosport_IT : La regina del ghiaccio compie 55 anni tra Olimpiadi, DDR e...Playboy: tanti auguri Katarina Witt ??????… - yoonsflwr : non so come ma mi sono ritrovata a vedere il pattinaggio di figura e sono qui incantata da un'ora -

Ultime Notizie dalla rete : Pattinaggio figura Pattinaggio di figura: l’ennesimo successo di Yuzuru Hanyu. Il giapponese si è laureato all’Università di Waseda OA Sport Pattinaggio di figura, Il Gran Premio Italia approda a Trento: esordio per Guignard-Fabbri e Alessia Tornaghi

Sarà una tappa di grande interesse la terza del Gran Premio Italia 2020 – la competizione made in Italy di pattinaggio artistico creata dalla Federazione Italiana Sport Ghiacci ...

Golden Skate Awards, a febbraio torna la 14esima edizione

Sarà il palaghiaccio di Bergamo ad ospitare lo speciale "San Valentino On Ice", con star italiane e internazionali ...

Sarà una tappa di grande interesse la terza del Gran Premio Italia 2020 – la competizione made in Italy di pattinaggio artistico creata dalla Federazione Italiana Sport Ghiacci ...Sarà il palaghiaccio di Bergamo ad ospitare lo speciale "San Valentino On Ice", con star italiane e internazionali ...