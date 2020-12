Patrick Zaki, sabato udienza a sorpresa sulla scarcerazione dopo la liberazione dei vertici della sua ong: “Questo calvario deve finire” (Di venerdì 4 dicembre 2020) Si è accesa una speranza per la sorte di Patrick George Zaki, lo studente egiziano dell’università di Bologna arrestato al Cairo il 7 febbraio scorso. Già domani, e non a gennaio come previsto dopo l’ultimo rinnovo della detenzione, si terrà una nuova udienza sulla custodia cautelare in carcere. Una notizia che fa ben sperare la sua famiglia, gli avvocati e tutti coloro che da mesi sostengono la sua causa anche perché arrivata poche ore dopo la scarcerazione dei tre dirigenti dell’Eipr, la ong impegnata nella tutela dei diritti umani con cui il ragazzo aveva collaborato in passato, finiti in manette nelle scorse settimane. “Speriamo che l’udienza di domani porti una buona notizia e tutti i nostri colleghi dell’Eipr tornino con i loro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 4 dicembre 2020) Si è accesa una speranza per la sorte diGeorge, lo studente egiziano dell’università di Bologna arrestato al Cairo il 7 febbraio scorso. Già domani, e non a gennaio come previstol’ultimo rinnovodetenzione, si terrà una nuovacustodia cautelare in carcere. Una notizia che fa ben sperare la sua famiglia, gli avvocati e tutti coloro che da mesi sostengono la sua causa anche perché arrivata poche oreladei tre dirigenti dell’Eipr, la ong impegnata nella tutela dei diritti umani con cui il ragazzo aveva collaborato in passato, finiti in manette nelle scorse settimane. “Speriamo che l’di domani porti una buona notizia e tutti i nostri colleghi dell’Eipr tornino con i loro ...

amnestyitalia : Buone notizie! I tre dirigenti di @EIPR hanno lasciato la prigione di Tora e sono pronti a tornare a casa. Bentorna… - amnestyitalia : Domani si terrà l'ennesima udienza per la custodia cautelare di Patrick Zaki, in carcere da oltre 9 mesi. Dopo il r… - repubblica : Egitto, udienza anticipata per Patrick Zaki. Amnesty spera nella sua liberazione - ANPIBsCarmine : RT @ilpost: Domani ci sarà l’udienza per il rinnovo della custodia cautelare di Patrick Zaki - Maria07163519 : RT @amArizona13: Al tg1 sono preoccupati per le condizioni di Patrick Zaki. Nemmeno una parola sui pescatori detenuti in Libia. -