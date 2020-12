Paratutto Ospina, il migliore in campo per il Napoli (Di venerdì 4 dicembre 2020) Elogi su tutti i quotidiani per il portiere del Napoli David Ospina autore di diverse parate nella gara contro l’Az, tra cui quella sul rigore tirato da Koopmeiners Gazzetta dello Sport 7 Ospina IL migliore Evita la sconfitta con una paio di prodezze nel primo tempo, mentre nella ripresa para anche il rigore di Koopmeiners Repubblica 7,5 Corriere dello Sport 7,5 Ha voglia di chiarire immediatamente che il problema alla coscia destra costatogli tre partite è un ricordo: riflesso super sulla conclusione di Aboukhlal, tanto per gradire, e poi il miracolo europeo sul rigore di Koopmeiners. La sicurezza è l’istinto: non spettacolarizza mai, ma è sempre decisivo Corriere del Mezzogiorno 7 È stato autore di tre interventi decisivi, parando anche un rigore L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 4 dicembre 2020) Elogi su tutti i quotidiani per il portiere delDavidautore di diverse parate nella gara contro l’Az, tra cui quella sul rigore tirato da Koopmeiners Gazzetta dello Sport 7ILEvita la sconfitta con una paio di prodezze nel primo tempo, mentre nella ripresa para anche il rigore di Koopmeiners Repubblica 7,5 Corriere dello Sport 7,5 Ha voglia di chiarire immediatamente che il problema alla coscia destra costatogli tre partite è un ricordo: riflesso super sulla conclusione di Aboukhlal, tanto per gradire, e poi il miracolo europeo sul rigore di Koopmeiners. La sicurezza è l’istinto: non spettacolarizza mai, ma è sempre decisivo Corriere del Mezzogiorno 7 È stato autore di tre interventi decisivi, parando anche un rigore L'articolo ilsta.

napolista : Paratutto #Ospina, il migliore in campo per il #Napoli Non meno di 7 sui quotidiani per il portiere del Napoli dec… -

Ultime Notizie dalla rete : Paratutto Ospina Mertens risponde a Eriksen e Ospina para tutto: il Napoli è in finale di Coppa Italia Made in Pompei Paratutto Ospina, il migliore in campo per il Napoli

Non meno di 7 per il portiere del Napoli decisivo in tre interventi. La sicurezza è l'istinto: non spettacolarizza mai, ma è sempre decisivo ...

Non meno di 7 per il portiere del Napoli decisivo in tre interventi. La sicurezza è l'istinto: non spettacolarizza mai, ma è sempre decisivo ...