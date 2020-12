Pandemia, Ricciardi: “Rispettiamo le regole per scongiurare la terza ondata” (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il professor Walter Ricciardi si è espresso in merito al nuovo DPCM firmato dal Governo ed all’atteggiamento che gli italiani dovrebbero assumere per scongiurare una eventuale terza ondata dell’epidemia da Covid-19. Le misure sino ad oggi in vigore pare abbiano sortito i loro proficui effetti. La suddivisione del Paese in differenti zone di rischio hanno L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il professor Waltersi è espresso in merito al nuovo DPCM firmato dal Governo ed all’atteggiamento che gli italiani dovrebbero assumere peruna eventualeondata dell’epidemia da Covid-19. Le misure sino ad oggi in vigore pare abbiano sortito i loro proficui effetti. La suddivisione del Paese in differenti zone di rischio hanno L'articolo proviene da YesLife.it.

Paba6720 : RT @ChiodiDonatella: SUL #COVID GIÀ C'AVEVAMO IN TESTA UNA CACIARA, CI MANCAVA SOLO #RICCIARDI 'I #politici non possono dire la verità sul… - PasqualeDorian1 : Praticamente sta' dicendo che i tamponi sono inaffidabili pero' sappiamo che vengono usati nel conteggio ufficialie… - Eugenio27007068 : @RAFALOCA1 @diabolicus23 nell'intervista citata di febbraio (!) Ricciardi diceva 'Se il Coronavirus si diffonde com… - RAFALOCA1 : @ecomstation1 @claudiomontar 2/2 infatti stranamente TUTTI i virologi, incluso Ricciardi, Burioni, Fauci ecc. all’i… - cdaria1 : RT @ChiodiDonatella: SUL #COVID GIÀ C'AVEVAMO IN TESTA UNA CACIARA, CI MANCAVA SOLO #RICCIARDI 'I #politici non possono dire la verità sul… -