Palermo, tegola in casa rosanero: lungo stop per Almici, fra oggi e domani il responso degli esami (Di venerdì 4 dicembre 2020) Nuova tegola in casa Palermo.Si prospetta un lungo stop per Alberto Almici, che nel match di mercoledì pomeriggio contro la Viterbese - terminato con un pirotecnico 3-3 -, è stato colpito duramente al ginocchio destro, su un fallo commesso da Simonelli (autore di uno dei 3 gol laziali). Un duro scontro di gioco, che l’arbitro Cascone - non esente da critiche anche per la mancata concessione di due rigori su Rauti prima e su Saraniti poi - non ha neppure sanzionato con il cartellino giallo.Boscaglia: “Due rigori netti, l’arbitro non si è fatto rispettare. Tutto sulle condizioni di Almici”Allo stato attuale, sembra scongiurata la rottura del legamento crociato, che lo avrebbe tenuto fuori dal campo fino a fine stagione. Tuttavia, non c’è ancora una diagnosi ufficiale per ... Leggi su mediagol (Di venerdì 4 dicembre 2020) Nuovain.Si prospetta unper Alberto, che nel match di mercoledì pomeriggio contro la Viterbese - terminato con un pirotecnico 3-3 -, è stato colpito duramente al ginocchio destro, su un fallo commesso da Simonelli (autore di uno dei 3 gol laziali). Un duro scontro di gioco, che l’arbitro Cascone - non esente da critiche anche per la mancata concessione di due rigori su Rauti prima e su Saraniti poi - non ha neppure sanzionato con il cartellino giallo.Boscaglia: “Due rigori netti, l’arbitro non si è fatto rispettare. Tutto sulle condizioni di”Allo stato attuale, sembra scongiurata la rottura del legamento crociato, che lo avrebbe tenuto fuori dal campo fino a fine stagione. Tuttavia, non c’è ancora una diagnosi ufficiale per ...

