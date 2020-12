Palermo | nasce “Città Esercito-Tenente Onorato” | nuovo centro sportivo polifunzionale a Boccadifalco Foto e dettagli

Leggi su mediagol

(Di venerdì 4 dicembre 2020) tps titleTUTTO SULIMPIANTO/tps titleIl campo, di proprietà dell'Italiano, che per anni ha ospitato le sedute di allenamento del, sarà presto ristrutturato erà un vero e proprio.L'Approvazione dello schema di Protocollo di Intesa per la realizzazione di un impiantodenominato– Ten.ditra il Ministero della Difesa, il Comune di, l’Università degli Studi di, l’Agenzia del Demanio, il CONI e il CIP ed autorizzazione alla sottoscrizione ha sancito il definitivo via libera all'esecuzione dei lavori volti all'edificazione del complesso infrastrutturale. L'intero Progetto, ...