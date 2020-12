Ostia | quando un’area centrale è terra di nessuno | tra degrado e residenti esasperati FOTO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 4 dicembre 2020) In via della Paranzella, ad, c’è quella che in molti chiamano la “di“. Pietro Malara, richiede un’intervento per porre rimedio aldel X Municipio, per cui aveva già fatto richiesta più di un anno fa. I cittadini stessi segnalano, documentando cone video, ildello spazio. Leggi anche: Viaggio nel ‘gioiello’ (abbandonato) diAntica: «e rifiuti, vogliamo interventi» “C’è una zona diche, pur essendo centralissima, èdi: l’area di sosta tra via della Paranzella e via Orazio dello Sbirro, a ridosso dello storico mercato coperto, di fatto è stata ‘data in concessione’ a senzatetto e sbandati. A qualsiasi ora del giorno e della notte ...