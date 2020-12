Osteria Mangiafuoco – Roma

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 5 dicembre 2020)Via Alessandro Poerio, 27 – 00152Tel. 06/58332851 Sito Internet: www..it Tipologia: tradizionale con spunti creativi Prezzi: antipasti 10/18€, primi 13/18€, secondi 12/23€, dolci 5/8€ Giorno di chiusura: Mai OFFERTASi confermano anche quest’anno le perplessità riscontrate in precedenza per una proposta culinaria in teoria ambiziosa, ma che non riesce poi ad esprimere nel piatto quelle potenzialità che dovrebbero derivare dall’utilizzo di ingredienti di alta qualità, nonché da un menù curato e ampio (forse troppo) e dalla doppia anima,nesca e più creativa. Attingendo anche dalla lista dei piatti del giorno, indicati sulla lavagna posta vicino all’ingresso, abbiamo iniziato con una fresca tartare di tonno rosso, lime, avocado e ...