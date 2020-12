Oppini, il confronto con la madre al GF Vip: "Non ho parlato di me né del dolore che ho provato" (Di venerdì 4 dicembre 2020) Alba Parietti ha svelato cosa si siano detti in confessionale lei e suo figlio, Francesco Oppini. Francesco Oppini in confessionale con la Parietti: cosa si sono detti su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 4 dicembre 2020) Alba Parietti ha svelato cosa si siano detti in confessionale lei e suo figlio, Francesco. Francescoin confessionale con la Parietti: cosa si sono detti su Notizie.it.

Icyhun : Non ho capito il senso di metterli a confronto. Oppini non era solo un amico? ?? Oppiners fandom peggiore #GFVIP - eccociquaa : RT @loveforfriess: domani confronto immediato Peppino vs oppini che si è dimenticato di scrivere il suo nome sul vetro - loveforfriess : domani confronto immediato Peppino vs oppini che si è dimenticato di scrivere il suo nome sul vetro - Iry___ : Io ho bisogno del confronto tra Tommaso e Oppini e non posso aspettare le 3 di notte .. come la mettiamo ? #gfvip - Michele52351999 : @Giadahsospesap1 @VittorioMastro8 @astroantonio_ Eh infatti ci sta ahahah. È più onesto sicuramente come risultato… -