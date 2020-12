Opere d’arte rubate nelle chiese, carabinieri le recuperano e le riconsegnano alle Diocesi (Di venerdì 4 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Tornano a “casa”, grazie ai carabinieri che le hanno ritrovate, importanti Opere d’arte trafugate nel Casertano, in particolare dalle chiese della Diocesi di Aversa, di Capua e di Teano. Le Opere saranno restituite domani (ore 11.30), nella sede del Seminario Sacro-Cuore del Pontificio Istituto Missioni Estere di Trentola Ducenta, dal Comandante del Nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale di Napoli, Maggiore Giampaolo Brasili, al Responsabile Regionale Campania CEI e Direttore dell’Ufficio per i Beni Culturali Ecclesiastici di Aversa (CE), Monsignor Ernesto Rascato. Sarà presente il Vescovo di Aversa Angelo Spinillo. Le Opere sono state individuate dai carabinieri attraverso una complessa ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 4 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Tornano a “casa”, grazie aiche le hanno ritrovate, importantitrafugate nel Casertano, in particolare ddelladi Aversa, di Capua e di Teano. Lesaranno restituite domani (ore 11.30), nella sede del Seminario Sacro-Cuore del Pontificio Istituto Missioni Estere di Trentola Ducenta, dal Comandante del Nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale di Napoli, Maggiore Giampaolo Brasili, al Responsabile Regionale Campania CEI e Direttore dell’Ufficio per i Beni Culturali Ecclesiastici di Aversa (CE), Monsignor Ernesto Rascato. Sarà presente il Vescovo di Aversa Angelo Spinillo. Lesono state individuate daiattraverso una complessa ...

