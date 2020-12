Oms, vaccino non significa zero Covid (Di venerdì 4 dicembre 2020) Mike Ryan, responsabile delle situazioni di emergenza: non abbassare la guardia, il vaccino 'Non sarà in grado di fare tutto il lavoro' Leggi su tg.la7 (Di venerdì 4 dicembre 2020) Mike Ryan, responsabile delle situazioni di emergenza: non abbassare la guardia, il'Non sarà in grado di fare tutto il lavoro'

pietrovo : Preparatevi, è una corsa spietata al #VaccinoAntiCovid senza sperimentazione umana. E' partita! Primo carico di d… - pietrovo : l’#Oms avverte: “Vaccino non significa rischio zero, non risolverà tutto” 'I #vaccini non significano zero… - AnnieBattaglia2 : @ImolaOggi Veramente la Pfizer rende noto ora che il loro vaccino non assicura la NON diffusione del virus. Allora… - danielemazzieri : io boh... tutti a chiedere disperatamente il vaccino e poi? OMS... - MarcoBellavia : Ops #oms dice che il vaccino non serve a molto... Te pareva ... Ma si sa da mesi... #COVID19 -