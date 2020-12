Omicidio Willy Monteiro Duarte, autopsia parla chiaro: «Il cuore spaccato dalle botte ricevute» (Di venerdì 4 dicembre 2020) Omicidio Willy Monteiro Duarte, autopsia eseguita – Ultime News. Non c’è un organo interno che non sia stato lesionato dalla furia del pestaggio. Lo hanno massacrato di botte, preso a calci e pugni senza pietà. Alcune parti erano così malconce che il medico legale ha faticato a identificarle. L’autopsia sul corpo di Willy non lascia adito a dubbi: i suoi assassini hanno agito selvaggiamente; gli hanno spaccato il cuore, dove è stata riscontrata una lesione di ben sette centimetri. leggi anche l’articolo —> Al Cardarelli di Napoli operazione salvavita su una donna: rimosso tumore di 20 kg Qilly Monteiro Duarte ammazzato di botte da quattro ragazzi come lui. Senza ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 4 dicembre 2020)eseguita – Ultime News. Non c’è un organo interno che non sia stato lesionato dalla furia del pestaggio. Lo hanno massacrato di, preso a calci e pugni senza pietà. Alcune parti erano così malconce che il medico legale ha faticato a identificarle. L’sul corpo dinon lascia adito a dubbi: i suoi assassini hanno agito selvaggiamente; gli hannoil, dove è stata riscontrata una lesione di ben sette centimetri. leggi anche l’articolo —> Al Cardarelli di Napoli operazione salvavita su una donna: rimosso tumore di 20 kg Qillyammazzato dida quattro ragazzi come lui. Senza ...

A raccontare il dramma di quella notte è il corpo del 21enne di Paliano, ucciso di botte per aver tentato di difendere un amico.

